Usa: sondaggio, due repubblicani su tre considerano elezione Biden illegittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una solida maggioranza dei sostenitori del Partito repubblicano ritiene illegittima l’elezione del presidente statunitense, Joe Biden. Lo rileva un sondaggio condotto dalla Quinnipiac University, un ateneo privato del Connecticut. Il 66 per cento degli elettori repubblicani ha dichiarato ritenere che la vittoria di Biden alle presidenziali del 3 novembre 2020 non sia stata legittima. Il 64 per cento dell’intero campione intervistato ha invece sostenuto di credere che Biden sia stato eletto legittimamente. L’indagine viene pubblicata a cinque mesi da quabdo il Congresso ha certificato la vittoria di Biden, nella sera – quella del 6 gennaio scorso – in cui un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione al Campidoglio per interrompere il voto. L’ex inquilino della Casa Bianca ha ripetutamente sostenuto che le elezioni erano state viziate da brogli. Trump non ha ancora svelato i suoi futuri piani politici, compresa la possibilità di candidarsi di nuovo alla presidenza, ma il sondaggio Quinnipiac rileva che l'85 per cento dei repubblicani si dichiara favorevole a candidati in linea con l’ex presidente Usa. Il 66 per cento degli elettori repubblicani ha indicato che vorrebbe vedere proprio Trump candidarsi alla presidenza nel 2024. L’indagine di Quinnipiac ha coinvolto 1.316 adulti dal 18 al 24 maggio e ha un margine di errore di 2,7 punti percentuali.(Nys)