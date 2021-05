Ama: Gualtieri, reinternalizzare la gestione del verde e darla ai Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Ama "uno degli errori gravi che sono stati fatti dalla destra di Alemanno è stato quello di esternalizzare la gestione del verde per risanare l'azienda. I soldi risparmiati dal contratto di servizio sono stati usati in parte per ridurre i debiti di Ama ma si è indebolita l'efficienza del Servizio Giardini, che era una grande eccellenza. Il servizio dato è stato inferiore al suo costo. Penso che la gestione del verde debba essere reinternalizzata al Comune di Roma e poi data ai Municipi". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri a margine dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. (Rer)