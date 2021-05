Covid: scienziati tedeschi, scoperta causa coaguli in vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di scienziati tedeschi sostiene di aver scoperto la causa dei coaguli di sangue scoperti in alcuni rari casi in seguito alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 AstraZeneca e Johnson & Johnson e secondo il professor Rolf Marschalek, docente alla Goethe University di Francoforte, questi effetti collaterali potrebbero essere eliminati. Per Marschalek, che da marzo ha guidato un gruppo di ricerca per trovare una soluzione agli effetti collaterali dei due vaccini, la sua ricerca ha dimostrato che il problema è legato ai vettori dell'adenovirus che entrambi i vaccini utilizzano per fornire la proteina spike del Sars-Cov-2 virus nell’organismo. Come si legge sul “Financial Times”, ciò significa che i vaccini inviano la proteina spike nel nucleo cellulare piuttosto che nel fluido intracellulare dove il virus normalmente produce proteine, hanno detto Marschalek e altri scienziati in un documento pubblicato oggi. Una volta all'interno del nucleo cellulare, alcune parti della proteina spike si uniscono o si dividono, creando versioni mutanti, che non sono in grado di legarsi alla membrana cellulare condizionando il processo di immunizzazione. Le proteine mutate, ha spiegato Marschalek, vengono secrete dalle cellule nel corpo, innescando coaguli di sangue in circa una persona su 100 mila. (segue) (Rel)