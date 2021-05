© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, esprime i suoi "più sinceri complimenti alla senatrice Paola Binetti per la sua elezione, avvenuta oggi in Senato, come segretario d'Aula. Siamo certi - continua Cesa in una nota - che Paola saprà svolgere al meglio questo importante incarico istituzionale. Ringrazio i nostri alleati per la fiducia e per il sostegno". (Com)