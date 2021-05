Roma: Gualtieri, su movida ascolteremo i giovani, si può garantire decoro e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla movida vogliamo costruire una proposta non sui giovani ma con i giovani. Vogliamo rispondere con una città viva che abbia spazi di aggregazione e di vita sociale per i giovani". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri a margine dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. "Sono sicuro che sia possibile conciliare la sicurezza e il decoro - ha aggiunto -. È assolutamente sbagliato, a mio avviso rispondere con la repressione e l'assenza di spazi sociali, e l'assenza di politiche specifiche porta a non affrontare bene questa situazione". (Rer)