Lodi: Serracchiani (Pd), vicini a Uggetti per assoluzione dopo cinque anni

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, esprime "la vicinanza delle deputate e dei deputati del Pd a Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, assolto dopo cinque anni di processo da tutte le accuse mosse contro di lui. Un lunghissimo tunnel e una sofferenza personale certamente aggravata da quanti, ancora prima che si esprimessero i giudici - prosegue la parlamentare in una nota -, non esitarono a emettere una sentenza di condanna. Facciamo di questa dolorosa vicenda un'occasione di riflessione del costume del linguaggio politico". (Com)