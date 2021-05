Elezioni: Lega, soddisfazione per via libera Senato a legge piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega in commissione Affari Costituzionali, Luigi Augussori (capogruppo) e Daisy Pirovano, affermano che "l'approvazione in Senato del disegno di legge relativo al quorum di validità per le elezioni comunali e al numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste è senza dubbio un'ottima notizia per i tanti piccoli Comuni d'Italia. Riducendo il quorum in caso di presentazione di un'unica lista ed escludendo da esso gli elettori iscritti all'Aire - continuano i due parlamentari in una nota - si potrà evitare più facilmente il rischio del commissariamento. Inoltre l'istituzione della raccolta firme per la presentazione delle liste nei Comuni sotto i 1.000 abitanti andrà a prevenire la formazione di liste intruse e farlocche, con cui molti furbetti si sono assicurati i benefici destinati alle varie cariche istituzionali elette pur, di fatto, non essendo amministratori locali". La nota conclude: "Come Lega abbiamo sempre creduto in questo provvedimento che va nell'interesse dei territori, per il quale attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento". (Com)