- Gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina. La seduta si svolge in streaming ed è trasmessa sul sito di Roma Capitale - Ore 14REGIONE- Presentazione della nuova fermata del Frecciarossa a Orte. Interverranno Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio; Luigi Corradi, Amministratore delegato e Direttore generale Trenitalia. La manifestazione sarà on line Stazione di Orte - Ore 11- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Porta Futuro Lazio di Valmontone. L'appuntamento è presso la biblioteca comunale "Giuseppe Caiati", piano terra di Palazzo Doria Pamphilj in Piazza Umberto Pilozzi, 9, Valmontone - Ore 11 (segue) (Rer)