Covid: D'Arrando-Lorefice (M5s), nostri emendamenti a decreto Riaperture su visite e uscite da strutture sanitarie

- Celeste D'Arrando e Marialucia Lorefice, rispettivamente commissaria e presidente della commissione Affari sociali e sanità della Camera, sottolineano che "la sofferenza affettiva legata alla pandemia e alle misure per contenerla ha avuto un impatto negativo sulla serenità e la salute delle persone anziane e di quelle con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti nelle strutture sanitarie. Per questo attraverso due nostri emendamenti al decreto Riaperture, che presto sarà discusso in Aula a Montecitorio - continuano le due parlamentari in una nota -, come M5s vogliamo assicurare lo svolgimento delle visite da parte dei familiari secondo regole prestabilite". "Per gli accompagnatori, i parenti o i visitatori dei pazienti affetti da Covid-19 - prosegue D'Arrando - attraverso un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, viene assicurato l'accesso in ambienti dedicati individuati dalla struttura e in condizioni di sicurezza per almeno un familiare in modo che i pazienti possano tornare a ricevere le visite dei propri cari. Si favoriscono inoltre le comunicazioni tra operatori e familiari - aggiunge Lorefice - con informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata. In caso di impossibilità dello svolgimento di viste in presenza la struttura potrà fornire l'opportunità di effettuare delle videochiamate. Un lavoro che portiamo avanti da tempo, perché riteniamo fondamentale garantire il benessere relazionale e affettivo delle persone, ma nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione del contagio". (Com)