Usa: Biden verso nomina Burns ambasciatore in Cina, Garcetti in India

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe annunciare presto la nomina di Nicholas Burns, ex alto funzionario del dipartimento di Stato, come ambasciatore statunitense in Cina, mentre il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, assumerà la carica di ambasciatore in India. Lo riferisce l'emittente "Cnbc" citando fonti ben informate. La scelta di Burns era stata anticipata nei mesi scorsi da diversi media Usa, tra cui il sito d'informazione "Axios". Si tratta in entrambi i casi di diplomatici esperti e alleati politici di lunga data per Biden, destinati a rappresentare gli Stati Uniti in due Paesi al centro della politica estera di Washington in Asia. La Casa Bianca, interpellata dalla stampa statunitense sulla vicenda, ha rifiutato di commentare, osservando che "nessuno è definitivo fino all'annuncio ufficiale".(Nys)