Cimiteri: Figliomeni (Fd'I), su vicenda Proietti altro che fake news ma solo incapacità grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assistito inorriditi all'alzata di scudi di alcuni esponenti grillini che parlano di pantomima sulla vicenda Proietti. Notiamo che, quando si tratta della tragedia di un figlio scomparso di un Deputato o di un grande attore, si mettono sull'attenti per chiedere scusa e per adoperarsi a risolvere le problematiche. Ma oltre a loro ci sono centinaia di persone che non sono riusciti a seppellire i loro cari. I grillini, forse troppo occupati a guadare la poltrona per non perderla, forse non si sono resi conto dei manifesti appesi in città, delle proteste delle imprese funebri e, da ultimo, il tweet provocatorio del giornalista Battista che li invita 'se ci sono a battere un colpo'. Si vergognino per le condizioni in cui hanno fatto sprofondare Roma e i loro cari defunti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. (Com)