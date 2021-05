Mps: Alessandro Profumo ricorre in appello per assoluzione piena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegio difensivo di Alessandro Profumo, composto dal professor avvocato Franco Coppi e avvocato Adriano Raffaelli, hanno depositato la richiesta di appello chiedendo, tra le altre cose, l’assoluzione piena del proprio assistito e l’annullamento della sentenza di primo grado nel processo celebrato al tribunale di Milano sulla passata gestione di Banca Mps, di cui Profumo era presidente. Tale richiesta trova le sue ragioni - è scritto nel documento - nell’analisi di molteplici elementi rilevati nella sentenza del Tribunale di Milano, basata su omissioni di documenti ufficiali emessi dalle Autorità di Vigilanza, delle testimonianze dei funzionari delle Autorità stesse e dalla lettura erronea dei bilanci e dei prospetti proforma. L’aspetto più eclatante - peraltro alla base dell’impianto accusatorio - è costituito dalla modalità di contabilizzazione di Alexandria e Santorini. La sentenza sistematicamente ignora la scoperta di Viola-Profumo delle perdite nascoste attraverso i due veicoli, solo in seguito definiti Cds. Elemento di forte discontinuità con la precedente gestione che le aveva occultate. Tale scoperta consente il corretto rilevamento a bilancio delle perdite a prescindere dalla modalità di contabilizzazione (a "saldi aperti" o a "saldi chiusi"), come più volte indicato dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, con il restatement del 2013 venne fornita - in accordo con le Autorità di Vigilanza (si veda il documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Ivass numero 6 - 8 marzo 2013) - una informazione societaria corretta sul piano economico (disvelamento delle perdite in precedenza occultate) e trasparente sul piano contabile. In questo contesto - viene spiegato nella richiesta di appello - la contabilizzazione a saldi aperti mantenuta dal nuovo management perde qualsiasi valenza ingannatoria perché non funzionale all’occultamento delle perdite (perché disvelate in modo chiaro e trasparente), smentendo di fatto qualunque congettura in ordine a inesistenti continuità gestionali. Di particolare rilevanza il grossolano errore compiuto dal Tribunale - in dissenso con le conclusioni di Banca d’Italia e Commissione europea - nel calcolo della contabilizzazione a saldi chiusi negli anni dal 2008 al 2011, pari a 445,5 milioni, invece dei reali 104,2 milioni. Tale errore è dovuto alla somma degli impatti di contabilizzazione a saldi chiusi del patrimonio netto nei vari anni. Operazione senza alcun senso, in contraddizione con la nozione elementare di contabilità secondo cui il patrimonio esposto a bilancio in un dato anno è la risultante di tutti gli anni passati. (segue) (Rin)