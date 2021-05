Mps: Alessandro Profumo ricorre in appello per assoluzione piena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo - si legge nella richiesta di appello presentata - risulta del tutto insussistente l’argomentazione del Tribunale circa un "buco" di 445,5 milioni, e l’impossibilità della banca a coprire tale perdita con la conseguenza di un aumento degli importi dei Monti bond, già giunti a livello massimo consentito. L’inesistenza del fantomatico "buco" di 445 milioni rende non plausibile che vi fosse l’esigenza per gli amministratori di escogitare espedienti per coprirlo. Inoltre, la sentenza è viziata da ulteriori elementi quali ad esempio le molteplici omissioni totali o parziali dei riscontri probatori testimoniali e documentali, oltre alle non condivisibili valutazioni che viziano la sentenza appellata. Fra queste ricordiamo: le dichiarazioni testimoniali dei dirigenti delle autorità di vigilanza (Consob e Banca d’Italia), che forniscono indicazioni precise e puntuali in ordine alla correttezza delle modalità di rappresentazione contabile delle operazioni Alexandria e Santorini; quella concernente le plurime relazioni e i distinti provvedimenti di Consob e di Banca d’Italia che mai hanno segnalato manchevolezze o rilievi nell’ambito relativo alla rappresentazione contabile delle operazioni Alexandria e Santorini. Malgrado quanto ritenuto dalla sentenza, il documento congiunto rappresenta un dato normativo, e non soltanto un’interpretazione di un dato normativo stesso. Il documento costituisce il parametro di riferimento dettato dalle Autorità di Vigilanza, parametro al quale i soggetti vigilati debbono adeguarsi nel momento nel quale sono chiamati ad applicare i principi contabili . In queste e altre circostanze all’interno dell’impianto delle motivazioni della sentenza il giudice si atteggia a creatore della legge e non a suo interprete, disquisendo sulla adeguatezza dei principi contabili Ias/Ifrs o Oic e ritenendo che i medesimi non fossero corretti, invece che limitarsi a controllare se agli stessi il redattore del bilancio si fosse conformato. (segue) (Rin)