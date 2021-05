Mps: Alessandro Profumo ricorre in appello per assoluzione piena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intero impianto della sentenza - si sottolinea sempre nella richiesta di appello - è quindi sostanzialmente viziato da omissioni ed errori e interpretazioni erronee di dati normativi. Tra questi: la non comprensione e conseguente non corretta valorizzazione della rilevanza dei prospetti proforma, non valutati alla stregua di "comunicazioni sociali" quali essi sono, come espressamente e ripetutamente ricordato dalle Autorità di Vigilanza contabile, decisivi passaggi sui quali la sentenza omette di soffermarsi; l’insofferenza da parte del Tribunale verso il documento congiunto redatto da Bankitalia/Consob/Ivass, che tali prospetti legittimava e raccomandava; il rifiuto dei giudici di primo grado di trarre coerenti conseguenze anche dalla (dirimente) circostanza che i discussi prospetti proforma furono addirittura "legittimate dal documento congiunto dell’8 marzo 2013" e costantemente verificate dalla Vigilanza; la narrazione dell’intera vicenda offerta dal Tribunale sin dalle premesse muove dall’affermazione di un "certo assenteismo istituzionale", che è l’esatto opposto di quanto risulta in modo inequivoco dalle emergenze processuali, censurabilmente ignorate dalla sentenza. Sulla scorta di quanto si è sin qui detto, non può essere messo in dubbio che nel periodo in cui furono approvati i bilanci di esercizio e la semestrale di cui si discute nel presente processo, non vi fossero le condizioni per ritenere necessaria la qualificazione alla stregua di derivati delle operazioni Alexandria e Santorini, sicché ben plausibile era una qualificazione di tali operazioni quali carry trade, con conseguente rappresentazione "a saldi aperti". (segue) (Rin)