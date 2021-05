Mps: Alessandro Profumo ricorre in appello per assoluzione piena (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione, le comunicazioni sociali non sono affette da alcun profilo di falsità e sono irriducibili al modello legale perché, "essendo il linguaggio dei bilanci un linguaggio convenzionale, la falsariga normativa fornisce un’insostituibile chiave di lettura", sicché "il bilancio di esercizio è vero e reale", com'è stato scritto, "non perché esprima una inesistente realtà obiettiva aziendale sottostante, ma perché aderisce all’applicazione delle norme convenzionali che il diritto gli fissa". E alle norme convenzionali fissate dal diritto gli attuali imputati si sono doverosamente adeguati. Ne segue altresì - conclude la richiesta di appello - la radicale insussistenza del reato di cui all’articolo 185 Tuf: indipendente da ogni ulteriore specifica ragione, la circostanza che il contenuto asseritamente falso delle notizie diffuse al mercato coincida con quello delle comunicazioni sociali delle quali s’è mostrata la correttezza, esclude per ciò solo la configurabilità del reato di manipolazione informativa del mercato. (Rin)