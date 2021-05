Covid: scienziati tedeschi, scoperta causa coaguli in vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario, i vaccini a base di mRNA, come quelli sviluppati da BioNTech-Pfizer e Moderna, forniscono il materiale genetico al fluido cellulare senza entrare mai nel nucleo. Se “i geni dei virus entrano nel nucleo possono creare alcuni problemi”, ha detto Marschalek al “Financial Times”. I rari casi di coaguli di sangue sono stati registrati in 309 delle 33 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca nel Regno Unito, causando 56 morti. In Europa, almeno in 142 persone è stata riscontrata la formazione di coaguli di sangue su 16 milioni di persone sottoposte al vaccino. A causa di questi effetti indesiderati, l'uso di AstraZeneca è stato limitato o sospeso in più di una dozzina di Paesi. Johnson & Johnson ha iniziato lanciato il suo vaccino in Europa con un avvertimento sull'etichetta ad aprile, dopo un breve ritardo nelle forniture a causa di questi problemi. Marschalek, tuttavia, crede che ci sia una semplice "via d'uscita" se gli sviluppatori del vaccino possono modificare la sequenza della proteina spike per evitare che si separi. Johnson & Johnson ha già contattato il laboratorio di Marschalek per chiedere indicazioni e starebbe cercando modi per adattare il suo vaccino e prevenire così gli effetti collaterali, ha spiegato il docente tedesco. (Rel)