Roma 2021: Gualtieri dai Giovani democratici "siete il cuore di questa campagna elettorale"

- "Per me essere qui è una gioia, qui ho iniziato a fare politica. Qui dentro c'è stato un lavoro bellissimo che mi ha segnato. Voi giovani dovete essere il cuore e il il nervo di questa campagna elettorale". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. "La questione giovanile non è uno dei temi, la dobbiamo mettere al centro - ha aggiunto -. È incredibile il numero dei giovani che vanno via da Roma e quello di chi non ha lavoro, quelli che sono neet o hanno un lavoro precario. Non è una città per giovani, e se non lo diventa non potrà crescere. La questione giovanile è una chiave di governo. Vorrei che i giovani fossero il motore di questa campagna e spero di trovare tanti giovani romani nei consigli dei municipi e nelle squadre di governo. Dobbiamo aiutare la partecipazione e costruire con i diretti interessati le soluzioni. I giovani devono essere centrali anche nel Recovery plan, ci siamo battuti per la clausola per l'occupazione giovanile, sia femminile che maschile. Un sindaco - ha concluso - deve occuparsi anche del lavoro, dell'occupazione e del fatto che i giovani devono lavorare e avere dei diritti" (Rer)