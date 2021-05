Russia-Italia: presentato in ambasciata a Mosca il carteggio tra Angelo Calogerà e Giovanni Lami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa sera nella sede della missione diplomatica italiana a Mosca la presentazione del carteggio settecentesco tra Angelo Calogerà e Giovanni Lami, pubblicato di recente a cura dell'Associazione "Conoscere Eurasia" di Verona in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo. Al seminario è intervenuto l'ambasciatore Pasquale Terracciano, sottolineando come Antonio Fallico, presidente dell'associazione Eurasia, Corrado Viola e Fabio Forner hanno ricomposto, ordinato e analizzato le missive del prof. Giovanni Lami "con una lodevole impresa scientifica, a cavallo fra storia della letteratura e archivistica, documentaristica e filologia". Le lettere di Lami erano finora custodite presso la prestigiosa Biblioteca Riccardiana di Firenze, mentre quelle dell'abate camaldolese Angelo Calogerà (da S. Michele di Murano) sono state ritrovate presso la Biblioteca Nazionale di San Pietroburgo: all'epoca, ha ricordato l'ambasciatore, queste ultime vennero infatti acquistate dall'ambasciatore russo in Svezia Suchtelen. La pubblicazione, in due volumi (il primo dedicato alla vita di Giovanni Lami, il secondo al carteggio tra i due letterati), ha valorizzato la parte italiana del fondo Orlov nella Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo.(Rum)