© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- “La Bellezza italiana viaggia sul mare”, presentazione della partnership tra il Commissariato generale dell'Italia per l'Expo 2020 di Dubai e Costa Crociere. Cruise Terminal, Amerigo Vespucci a Civitavecchia – Ore 11.- Cgil, Cisl e Uil Lazio organizzano presidio sotto la sede della Regione Lazio, in piazza Oderico da Pordenone. L'iniziativa concluderà la settimana di mobilitazione indetta dal sindacato sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, che si è articolata in più di trecento assemblee nei luoghi di lavoro" - Ore 11.- Rider e Amazon, webinar Fit-Cisl Lazio sulla 'falsa modernità del lavoro nell'era del capitalismo digitale'. Diretta streaming su Facebook - Ore 11- “Covid-19, federalismo e salute”, webinar alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e Società Italiana Economia Pubblica su problemi e prospettive nel post pandemia - Ore 14 (segue) (Rer)