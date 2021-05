Usa-Regno Unito: “Cnn”, Casa Bianca pianifica incontro tra Biden e regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta svolgendo tutti preparativi necessari per organizzare un incontro tra il presidente statunitense, Joe Biden, e la regina Elisabetta II del Regno Unito. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti dell’amministrazione. L’incontro dovrebbe tenersi durante il primo viaggio all'estero di Biden, in programma per il mese di giugno. Il faccia a faccia, durante il quale l’inquilino della Casa Bianca dovrebbe essere raggiunto dalla first lady Jill Biden, potrebbe aver luogo prima che il presidente lasci il Regno Unito dopo il vertice G7 e si diriga a Bruxelles per un incontro della Nato in programma il 14 giugno. Nello stesso periodo è previsto anche un incontro tra Biden il presidente russo Vladimir Putin, il 16 giugno in Svizzera. La Casa Bianca e Buckingham Palace stanno lavorando di concerto per definire i dettagli, spiega la fonte della “Cnn”, e un annuncio ufficiale sarà dato nei prossimi giorni. L'incontro con la sovrana del Regno Unito farebbe di Biden il tredicesimo presidente Usa a incontrare di persona Elisabetta, che attualmente ha 95 anni. L’unico inquilino della Casa Bianca a non incontrare la regina nei suoi 69 anni di regno è stato Lyndon Johnson, presidente Usa dal 1963 al 1969.(Nys)