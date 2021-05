© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di intitolazione del "Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo". Intervengono il presidente del Comitato Unicef Milano Alberto Colorni, la dirigente scolastica dell'I.C.S. Ciresola di Milano Anna Polliani e alcune bambine e bambini che frequentano l'istituto.Piazza Luigi di Savoia (ore 9.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Streaming sul sito del Comune (dalle 15.30 alle 18.30)REGIONEConferenza stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, al termine della giornata di incontri a porte chiuse per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Mantova. Nel pomeriggio tour del presidente Fontana nel Mantovano, con tappe al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Carlo Poma (ore 13.45); a San Benedetto Po per visitare i Chiostri dei Secolari dell'Abbazia del Polirone (piazza Teofilo Folengo) e il cantiere del ponte che unisce il comune a Bagnolo San Vito; presso la frazione Correggio Micheli, per portare un saluto agli ospiti di Corte Margonara e a Guidizzolo (piazzale Marconi) dove, con i fondi del Piano Lombardia, sarà realizzata la sede della Consulta giovanile, ospitata nella Torre civica.Mantova Multicentre - Camera di Commercio - Sala Oltrepò. via Carlo Camerlenghi - Mantova (ore 12.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene alla web conferenze organizzata dalla Uil Fpl Lombardia sul tema “Riforma della Polizia locale, se non ora quando?”.Pagina Facebook e canale YouTube della “Uil Fpl Lombardia” (ore 15.00)VARIEIn occasione del Memorial Day 2021 il "Cammino della Memoria” organizzato dal Sap, con le commemorazioni del primo dirigente della Polizia di Stato Paolo Scrofani (giardinetti via Giovanni da Cermenate, ore 9.30); dell’agente della Polizia di Stato Andrea Campagna (via Modica); dell’appuntato, del vice brigadiere Rocco Santoro e dell’agente Michele Tatulli (via Schievano); del vice questore Vittorio Padovani e del maresciallo Sergio Bazzega (giardinetti via Stendhal); degli agenti Carlo Buonantuono e Vincenzo Tumminello (via Vallazze); dell’agente scelto della Polizia di Stato Vincenzo Raiola (via Imbonati). Chiusura alla Questura (ore 13 circa), con deposizione dei fiori al Monumento ai Caduti e commissario Luigi Calabresi.Via Giovanni da Cermenate - Questura, via Fatebenefratelli - Milano (dalle 9.30 alle 13.00)“Energy & Utilities Security Summit 2021" di Utilitalia (associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali), Aiipsa (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) e Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). Intervengono Alessandro Cattelino (Iren); Massimo Cottafavi (Snam); Alessandro Fontana (Trend Micro); Francesco Macrì, vicepresidente di Utilitalia e presidente di Estra; Davide Manconi (Eni Gas e Luce); Alessandro Manfredini (A2A) e Francesco Morelli (Terna). Moderano Gabriele Faggioli, presidente Clusit e Andrea Chittaro, presidente Aipsa.Modalità telematica (ore 10.00)Prima consegna simbolica dei prodotti agroalimentari che saranno donati alle mamme in difficoltà seguite dal Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, grazie all'iniziativa di solidarietà messa in campo dagli agricoltori italiani di Coldiretti con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese alla presenza di Carlo Maria Recchia, presidente di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia; Soemia Sibillo, direttore Cav Mangiagalli; Luigi Cimmino Caserta, responsabile rapporti istituzionali di Plasmon; Fabio Mosca, direttore del Dipartimento Donna – Bambino – Neonato del Policlinico di Milano; Graziella Ventura responsabile Ufficio relazioni con il pubblico e associazioni di volontariato del Policlinico di Milano.Clinica Mangiagalli, via della Commenda, 12 - Milano (ore 10.30)Inaugurazione della mostra “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, un’iniziativa che trasformerà il Parco di CityLife fino in un autentico teatro d’arte contemporanea a cielo aperto per omaggiare Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa. All’inaugurazione partecipano il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory e l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.Orti Fioriti di CityLife, viale Berengario - Milano (ore 11.30)L’attrice Antonella Attili incontrerà Terre des Hommes, in qualità di ambassador. Presenti all’incontro la presidente Donatella Vergari e Alessandra Turco, autrice.Diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Terre des Hommes Italia (ore 11.30)Webinar “Patrimonio culturale e rischi naturali. Prepararsi prima per gestire meglio le emergenze”, ideato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Touring Club Italiano e Università Cattolica del Sacro Cuore. Intervengono, tra gli altri, Antonio Ballarin Denti, presidente Comitato scientifico Fondazione Lombardia per l’Ambiente; Giulio Lattanzi, direttore generale Touring Club Italiano; Francesco Pastorelli, direttore Cipra Italia e Luca Dei Cas, responsabile del Centro di monitoraggio geologico di Arpa Lombardia.Piattaforma Zoom (dalle 14.30 alle 17.00)Conferenza stampa di Lombardia in Azione per la presentazione della mozione relativa alla richiesta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki, che Azione s’impegna a presentare nei Comuni in cui è presente sul territorio regionale. Intervengono Angela Gregorini, consigliere comunale di Pavia e responsabile Enti locali "Lombardia in Azione" e Mariasole Mascia, consigliere comunale di Vimercate e responsabile Enti locali "Lombardia in Azione”.Diretta streaming (ore 15.00)Incontro “A testa in giù. Interpretare il paesaggio tra parole e musica”, organizzato da Università di Milano-Bicocca.Università di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano (ore 16.30)Incontro “Un vaccino per ‘noi’. Un piano vaccinale per l'Africa”. Intervengono, tra gli altri, il rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini, don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, Massimo Galli e Alberto Mantovani.Piattaforma Teams (ore 17.00)Webinar, promosso dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con l’ateneo, l'Istituto Toniolo, il collegio Marianum e da Alumni, "... Non dia retta a una bella bambola. Armida Barelli, testimone di oggi”. Intervengono Aldo Carera, presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università Cattolica; Tiziana Ferrario, giornalista; Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell'Università Cattolica, Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia; Luca Milani, Università Cattolica.Diretta sui social @Unicatt e sul canale YouTube d’ateneo (ore 17.30)Iniziativa "La gestione di finanza e mercato post-pandemia", per inaugurare l'avvio della collaborazione tra Quotidiana, il network di edicole del Gruppo MilanoCard e Eastwest. Intervengono Carlo Vivaldi, co-chief operating officer in Unicredit, e Francesco Montuolo, executive vice-president in Confimprese e manager di Poste Italiane.Quotidiana di via Bocconi, angolo viale Bligny - Milano (dalle 18.00 alle 20.00)Primo appuntamento del ciclo “Il Secolo che cresce – Eredità e prospettive di una stagione che continua”, organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. All’incontro inaugurale dedicato a “Ricostruzione e Salute” partecipano Luigi Roth, manager milanese che dal 2001 al 2009 è stato il primo presidente di Fondazione Fiera Milano e Alice Valsecchi, People Operations di Bending Spoons. A seguire la presentazione del volume “La Fiera di Milano 1920-2020. Cento anni, infinite storie” (Skira, 2021) con Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano SpA ed Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano.Streaming su sito e pagina Facebook di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (dalle 18.30) (Rem)