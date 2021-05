Francia: governo lancia un'ispezione per far luce su recente femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Francia, Gerald Darmanin, quello della Giustizia, Eric Dupond-Moretti e la sottosegretaria alla cittadinanza, Marlene Schiappa hanno lanciato una ispezione per fare luce sulla morte di Stephanie Di Vincenzo, uccisa dal compagno ad Hayange, nella Mosella, nonostante le denunce fatte dalla vittima. Il 3 novembre dello scorso anno Di Vincenzo, che aveva 22 anni, ha sporto denuncia nei confronti del compagno, 23enne di nazionalità serba, per minacce di morte. Il 25 maggio il procuratore Christian Mercuri ha escluso un "malfunzionamento dei servizi giudiziari in questo affare". (Frp)