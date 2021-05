© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 27 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza della IV Commissione. Odg: aggiornamento ATC in seguito attacco hackerOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City, II e Controllo di Getione. Odg: codice dell'amministrazione digitale: audizione sullo stato dell'arte degli Open Data del Comune di Torino e delle Società Partecipate e controllate GTT e 5TOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e II. Odg: stop al cemento e al consumo di suolo: realizzazione di un'area verde sul "prato Parella"Ore 15.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e VI. Odg: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: aggiornamenti.REGIONEore 9, Videoconferenza, Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e recupero dell’autonomia economica, corso di formazione per operatori a cura dell'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento in collaborazione con la Fondazione Don Mario Operti Onlus.ore 11.30, Croce Rossa (via Bologna 171), una delegazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si reca nella struttura.ore 15, Savigliano (Cn), Museo ferroviario piemontese (via Coloira 7), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia con i componenti dell'Ufficio di presidenza Michele Mosca e Gianluca Gavazza visita la struttura. (Rpi)