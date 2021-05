Monza: studente di 19 anni cade dalla moto e muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 19 anni, studente di un istituto superiore di Monza, è morto questo pomeriggio, cadendo dalla moto. L'incidente - fa sapere la Polizia locale di Monza - è avvenuto alle 14.10, in viale Foscolo, all'altezza di via Ferrari. Il giovane, Carlo De Rosa, residente a Monza, era alla guida di una motard Tm 530 diretta verso il centro città, quando all'incrocio tra viale Foscolo e via Ferrari, mentre deviava a destra ha - per cause in corso di accertamento - perso il controllo del mezzo, urtando contro il cordolo dell'aiuola che separa la pista ciclopedonale dalla carreggiata. Disarcionato dalla moto, il 19enne è precipitato sull'asfalto. A nulla è servito l'intervento di autolettiga e automedica: il medico ha dovuto constatare sul posto il decesso del giovane studente. Sull'incidente indaga la Polizia locale di Monza, che ha effettuato i rilievi e sta verificando le testimonianze acquisite. (Rem)