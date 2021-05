Sanità: Sileri, giorno importante per malattie rare, dopo ok Camera spero in sì Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un giorno "importante per la cura delle malattie rare. Con voto unanime, 357 'sì', la Camera dei deputati ha approvato il Testo unico che finalmente disciplina in un quadro normativo semplice e chiaro l’omogeneità delle prestazioni per i malati rari su tutto il territorio nazionale, l’accesso ai farmaci orfani, il sostegno alla ricerca clinica sulle malattie rare, l’assistenza di prossimità per i pazienti. Un passaggio fondamentale atteso da tempo che spero presto di vedere formalizzato in Senato". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. (Rin)