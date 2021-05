Mali: Usa condannano detenzione esponenti del governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente la detenzione di leader civili del governo di transizione del Mali. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price in una nota. “Sosteniamo la dichiarazione congiunta della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale) e dell'Unione africana del 24 maggio e stiamo lavorando a stretto contatto con il comitato locale di monitoraggio della transizione e altri attori internazionali per ottenere il rilascio immediato e incondizionato dei detenuti e la ripresa della transizione guidata dai civili”, afferma Price. “Un governo democratico a guida civile rappresenta la migliore opportunità per ottenere sicurezza e prosperità in Mali e nella più ampia regione del Sahel. L'impegno del governo ad interim del Mali per una transizione guidata dai civili e le elezioni democratiche nel 2022 hanno posto le basi per il continuo impegno del Mali con i partner internazionali per promuovere la democrazia, i diritti umani, la pace e gli sforzi per la sicurezza. Gli eventi del 24 maggio mettono a rischio questo progresso”, ha dichiarato Price. “A seguito del colpo di Stato dell'agosto 2020 in Mali, gli Stati Uniti hanno limitato l'assistenza al governo del Mali in conformità con le disposizioni delle leggi annuali sugli stanziamenti. Stiamo ora sospendendo tutta l'assistenza alla sicurezza a vantaggio delle forze di polizia e militari maliane. Gli Stati Uniti prenderanno inoltre in considerazione misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione guidata dai civili verso il governo democratico del Mali”, afferma Price. “Siamo al fianco del popolo del Mali nelle sue aspirazioni a raggiungere la democrazia, la pace, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani”, ha concluso il portavoce del dipartimento di Stato Usa. (segue) (Nys)