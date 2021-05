Mali: Usa condannano detenzione esponenti del governo di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto è prevista per questa sera la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta di Francia e Niger per discutere della crisi in Mali. Il mediatore della Cedeao, l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, è arrivato ieri sera a Bamako per cercare di mediare nella crisi provocata dal nuovo colpo di Stato a Bamako, culminato con l'arresto e la deportazione del presidente della Transizione, Bah N'Daw, e del premier ad interim Moctar Ouane, che oggi hanno presentato le loro dimissioni. Al suo arrivo nella capitale maliana, secondo quanto riferiscono fonti citate dall'emittente "Rfi", Jonathan ha incontrato i militai golpisti guidati dal colonnello Assimi Goita, attuale vicepresidente e considerato la mente del golpe che nell'agosto 2020 portò alla destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita. (segue) (Nys)