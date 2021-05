Mali: Usa condannano detenzione esponenti del governo di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei colloqui, stando alle stesse fonti, Jonathan ha chiaramente menzionato la possibilità da parte della Cedeao di imporre sanzioni contro i militari golpisti durante un imminente vertice straordinario dell'organizzazione regionale. Un nuovo incontro era previsto oggi tra la delegazione Cedeao e N'Daw e Ouane, che da lunedì sera sono detenuti dai golpisti nella base militare di Kati, la stessa da cui partì il colpo di Stato dell'agosto 2020 e considerata il quartier generale dei golpisti. Sarà importante capire se il presidente Bah N'Daw intende restare al potere o meno e la sua posizione sarà decisiva per il proseguimento dei colloqui con i militari e per una via d'uscita dalla crisi. Nel frattempo l'Unione nazionale dei lavoratori del Mali (Untm), principale sindacato del Paese, ha sospeso il suo sciopero generale iniziato lunedì dopo il fallimento dei negoziati con il governo su stipendi, bonus e indennità. Il sindacato, che riunisce dipendenti del settore pubblico e privato, non vuole aggravare le difficoltà dei lavoratori, sebbene abbia escluso la via del dialogo per mancanza di interlocutore. Ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio europeo, ha definito "inaccettabile" il colpo di Stato avvenuto in Mali e ha annunciato che l'Unione europea applicherà delle "sanzioni mirate" contro i responsabili. (segue) (Nys)