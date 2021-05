Mali: Usa condannano detenzione esponenti del governo di transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione è giunta poche ore dopo che i militari golpisti hanno destituito dalle loro funzioni il presidente della Transizione, Bah N'Daw, e il premier ad interim Moctar Ouane, come annunciato in un comunicato dal colonnello Goita. In un comunicato letto in diretta televisiva, Goita ha dichiarato che "a seguito di una crisi durata diversi mesi a livello nazionale, tenendo conto degli scioperi e delle varie manifestazioni di attori sociali e politici, il governo guidato da Ouane si è mostrato incapace di costituire un interlocutore affidabile, idoneo a garantire la fiducia dei partner sociali. Il presidente della Transizione ha accettato le dimissioni del governo e ha rinnovato immediatamente la fiducia al presidente del Consiglio con il mandato di andare alla formazione di un nuovo governo. La conseguenza è stata una generale costernazione segnata dalla persistenza degli scioperi dell'Unione nazionale dei lavoratori del Mali (Untm, principale sindacato del Paese), il cui esito è in definitiva uno sciopero a tempo indeterminato. Questo stato di cose costituisce una vera e propria asfissia dell'economia maliana e quindi la garanzia di instabilità con conseguenze incommensurabili", prosegue il comunicato. (segue) (Nys)