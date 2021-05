Mali: Usa condannano detenzione esponenti del governo di transizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del golpe giungeva come detto dalla formazione del nuovo governo, seguita alle dimissioni – poi respinte – presentate nei giorni scorsi dal primo ministro Moctar Ouane. Ad alimentare il tentativo di colpo di Stato ci sono stati i malumori dei militari dell’ex giunta al potere i quali non avrebbero approvato il rimpasto che ha visto l’esclusione di due pesi massimi della giunta, i colonnelli Sadio Camara e Modibo Koné, finora rispettivamente ministro della Difesa e della Sicurezza, che sono stati sostituiti dai generali Doucouré e Mamadou Lamine. Il nuovo governo formato lunedì, che conta un totale di 25 membri, includeva anche due esponenti dell’Unione per la repubblica e la democrazia (Urd), principale forza politica del Movimento 5 giugno (M5), il collettivo che aveva animato le proteste che poi portarono al rovesciamento del presidente Keita. Con le dimissioni presentate oggi dal presidente della Transizione Bah N'Daw e dal premier Moctar Ouane, il generale Assimi Goita - promotore del colpo di Stato di agosto come di quello di ieri - torna di fatto ad essere il vero "capo dello Stato" maliano. (Nys)