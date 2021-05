Teatro Opera: De Priamo (Fd'I), lo strano risveglio dei revisori dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo oltre un lustro in cui all'attuale Sovrintendente è stato consentito praticamente di fare di tutto come ad esempio licenziare illegittimamente, aumentare l'indebitamento, il mancato versamento dell'Irpef ed altre perle di malagestione l'organo di Controllo interno in questi giorni si è risvegliato". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "È di ieri la notizia, secondo fonti sindacali, che il Collegio abbia mosso dei rilievi sulla dotazione organica che stranamente porterebbero il numerico a coincidere con quello votato nel Consiglio comunale straordinario del 16 aprile scorso. 'A pensar male si fa peccato' come diceva Sant'Agostino infatti pur se il numerico è identico ciò che non quadra è l'inserimento di oltre 80 precari poiché è palesemente 'contra legem'. Forse i dettami della L. 81/19 sono poco conosciuti dal Collegio unitamente alla sindaca, all'assessore alla cultura e alla governance del Teatro".(Com)