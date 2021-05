Aerospazio: siglato accordo collaborazione tra Regione Emilia Romagna e Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Spazio è sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra le maggiori potenze mondiali. L'accordo di oggi è la dimostrazione che la collaborazione tra l'industria di settore, l'Università e il mondo militare è cruciale per garantire al Paese un'opportunità di crescita tecnologica e sviluppo economico. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a seguito della firma del protocollo sottoscritto oggi pomeriggio a Palazzo Baracchini, tra l'Aeronautica militare e la Regione Emilia Romagna. “L'accordo di oggi è la dimostrazione che l'Italia gode di un forte posizionamento tecnico scientifico internazionale e la Difesa conferma di essere istituzione di riferimento in settori altamente specializzati come quelli del volo umano spaziale e della cyber" ha dichiarato il ministro. A siglare l'accordo il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "È necessario continuare ad investire nello Spazio per contribuire al progresso scientifico tecnologico, alla produttività del comparto industriale, alla crescita dell'economia nazionale valorizzando tutta la filiera composta da grandi gruppi e da una numerose piccole e medie imprese sull'intero territorio nazionale" ha commentato Guerini parlando dell'accordo che mette al centro la ricerca e sviluppo nel settore del Commercial Spaceflight e dell'esplorazione umana dello Spazio. (segue) (Res)