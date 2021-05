Roma: Ama, sciopero differito, anche il 28 maggio azienda assicura servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Differito sciopero proclamato per l'intera giornata di venerdì 28 maggio dalle OO. SS. territoriali del comparto di igiene ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel. "Ama comunica che è stato differito ad altra data lo sciopero indetto per l'intera giornata di venerdì 28 maggio dalle Organizzazioni Sindacali territoriali del comparto di Igiene Ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel. Pertanto, anche nella giornata di venerdì 28 maggio, l'azienda assicurerà regolarmente i servizi di igiene urbana. L'Azienda comunica, inoltre che oggi si è svolto un tavolo di confronto con i rappresentanti delle segreterie territoriali Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel, Uil Trasporti durante il quale è stato sottoscritto un accordo per il personale operante nei Cimiteri Capitolini e si è convenuto di proseguire il confronto in merito alle problematiche specifiche del comparto cimiteriale". (Com)