Giordania-Usa: Blinken, Amman ha svolto ruolo chiave in cessate il fuoco a Gaza

- La Giordania e il re Abdullah II hanno svolto “un ruolo chiave” nel raggiungimento del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo undici giorni di combattimenti tra lo Stato di Israele e il gruppo palestinese Hamas. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine dell’incontro con il re di Giordania durante la sua visita ad Amman, ultima tappa del tour che ha toccato Israele, Territori palestinesi ed Egitto. Nel colloquio con re Abdullah, Blinken ha inoltre sottolineato la decisione degli Stati Uniti di riaprire il proprio consolato a Gerusalemme est, che per anni ha servito come ambasciata de facto per i palestinesi fino alla sua chiusura nel 2019 durante la presidenza di Donald Trump. Blinken ha inoltre sottolineato che alcuni aiuti umanitari hanno già iniziato ad arrivare ai residenti della Striscia di Gaza.(Res)