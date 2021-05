Fisco: Gualtieri (PD), polemica su proposta Letta mostra arretratezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica che si è aperta intorno alla proposta di Enrico Letta" su una tassa di successione "la trovo significativa dell'arretratezza di questo Paese". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. "Una proposta moderata - ha aggiunto Gualtieri - che, salvaguardando la franchigia a un milione di euro per i grandi patrimoni, proponeva di avvicinarsi alle aliquote di altri Paesi spericolati nelle politiche di protezione di alcune posizioni. Che questa proposta venga considerato uno scandalo - ha concluso - lo trovo significativo". (Rer)