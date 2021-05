Egitto-Germania: colloquio Merkel-Al Sisi focus su relazioni bilaterali e crisi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Germania ed Egitto e le principali crisi regionali, in particolare quella israelo-palestinese sono stati i temi al centro della conversazione telefonica tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Secondo quanto si legge in una nota della presidenza egiziana, la Merkel ha elogiato il ruolo dell’Egitto nella mediazione del cessate il fuoco tra Israele e il gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Inoltre, la Merkel ha ribadito l'impegno della Germania nel sostenere il corso delle relazioni bilaterali congiunte in vari campi e gli sforzi di sviluppo dell'Egitto attraverso l'esperienza delle società tedesche e l'aumento degli investimenti. Da parte sua, Al sisi ha affermato il sostegno dell'Egitto al partenariato esistente con la Germania, sottolineando la necessità di aumentare il coordinamento e le consultazioni bilaterali su varie questioni politiche, di sicurezza ed economiche e il volume degli investimenti tedeschi. Le due parti hanno inoltre concordato il sostegno all'attuale fase di transizione in Libia, ribadendo l’urgenza di tenere elezioni il prossimo 24 dicembre di espellere tutti i mercenari e le forze straniere dal Paese.(Cae)