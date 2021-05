Lavoro: Provenzano (Pd) su infortuni, indignarsi non basta, più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è al fianco del sindacato e dei lavoratori nell'impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo afferma il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, che ha partecipato nel pomeriggio alla manifestazione di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil davanti a Montecitorio, contro le morti sul lavoro e per rilanciare le loro proposte contro il lavoro nero e irregolare. "Non basta indignarsi di fronte alle notizie tragiche delle morti di lavoratrici e lavoratori. Occorre agire per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di contrasto al lavoro nero. Serve più formazione, anche nelle imprese piccole. E servono più controlli, bene il piano di reclutamento previsto dal precedente governo e portato avanti dal ministro Orlando. La legge c'è, va applicata - aggiunge Provenzano -. Deve passare il messaggio che la mancanza di sicurezza è illegalità". Presente alla manifestazione anche Chiara Braga, responsabile Pd Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture, che dichiara: "Il settore delle costruzioni è uno dei più colpiti dalle morti sul lavoro e stiamo purtroppo registrando come la ripresa economica porti con sé un preoccupante aumento degli incidenti nei cantieri. Per contrastare questa piaga serve investire sulla qualificazione delle imprese e sulla formazione dei lavoratori. Nessun intervento di semplificazione e di accelerazione può avvenire a scapito della sicurezza dei lavoratori - conclude Braga -, è un principio di civiltà a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare".(Com)