Giordania: Sereni visita progetto italiano al campo profughi palestinesi di Hitteen

- Nella prima giornata della sua visita in Giordania, la viceministra degli Esteri Marina Sereni ha visitato il campo profughi palestinese di Hitteen istituito nel 1968 a circa 10 chilometri a nord est di Amman su un'area di 0,92 chilometri quadrati, il campo accoglie oltre 53.000 rifugiati palestinesi, diverse migliaia dei quali in condizione di particolare difficoltà, e rappresenta di fatto un quartiere informale della città con circa 2.800 unità abitative. A Hitten si e' recentemente concluso il progetto "Housing Reconstruction in Hitteen Palestinian Refugee Camp" finanziato dalla cooperazione italiana. l'intervento ha contribuito al miglioramento delle condizioni di vita di alcune delle famiglie più povere e vulnerabili di Hitteen attraverso la riabilitazione di 100 unità abitative a beneficio di circa 500 residenti. il progetto ha inoltre portato all'avanzamento delle condizioni di vita, alla tutela della sicurezza e della dignità dei rifugiati e alla creazione di opportunità di impiego per i residenti attraverso il coinvolgimento nell'esecuzione dei lavori. "Attraverso progetti come questo - ha sottolineato Sereni - l'Italia dimostra concretamente il suo impegno per la solidarietà a favore dei più deboli. Un impegno costante e di lunga data, mantenuto anche a fronte dell'insorgere di nuove emergenze umanitarie".(Res)