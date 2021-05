Medio Oriente: Qatar annuncia 500 milioni di aiuti per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha annunciato che invierà aiuti per 500 milioni di dollari per la ricostruzione della Striscia di Gaza, devastata dai combattimenti durati undici giorni tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i gruppi armati palestinesi. Negli ultimi giorni si sono intensificati gli sforzi diplomatici per consolidare il cessate il fuoco in vigore dalla scorsa settimana tra Israele e Hamas e per aiutare a ricostruire la Striscia di Gaza, dove molti edifici sono stati distrutti e le infrastrutture danneggiate nelle aree urbane. "Secondo le direttive dell’emiro Tamim bin Hamad al Thani, l'emiro del Qatar, lo Stato annuncia aiuti per 500 milioni di dollari a sostegno della ricostruzione di Gaza", ha dichiarato il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane al Thani su Twitter. "Continueremo a sostenere i nostri fratelli in Palestina in modo da ottenere una soluzione giusta e duratura attraverso la creazione di uno Stato indipendente", ha aggiunto.(Res)