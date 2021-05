Usa: sparatoria in California, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno nove le vittime della sparatoria scoppiata questa mattina in uno spiazzo della compagnia di trasporto pubblico Valley Transportation Authority a San José, in California. Lo ha riferito a "Nbc 5" il portavoce dello sceriffo della contea di Santa Clara, Russell Davis, precisando che anche l'uomo armato che ha aperto il fuoco è stato ucciso e che si contano numerosi feriti. Secondo quanto riferito dal dipartimento della Sicurezza interna, sette persone sono morte all'istante e un'altra è stata trasportata in ospedale, senza dettagli sulle sue condizioni. Tra le vittime ci sarebbero diversi impiegati della Vta. La struttura all’interno della quale è scoppiata la sparatoria è uno snodo utilizzato dalla Vta anche come deposito tram, che si trova a poche centinaia di metri dall’ufficio dello sceriffo e non lontano dall’aeroporto cittadino. Il sindaco di San José, Sam Liccardo, ha scritto su Twitter che “diverse persone sono state ricoverate” e che l’aggressore “non costituisce più una minaccia”. (Nys)