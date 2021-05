+ Partecipate: Gualtieri, per Ama e Atac partner industriali +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul trasporto pubblico locale a Roma “c’è il tema di una gestione integrata almeno a livello di area metropolitana, e quindi dell’individuazione di un partner industriale per Atac. Per quanto riguarda Ama sui rifiuti noi pensiamo si debba andare verso una integrazione, con una utility dei servizi con Acea”. Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. (Rer)