Covid: ecco raccomandazioni del Cts alle Regioni su Linee guida per riaperture

- Per tutte le attività, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili, e per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento interpersonale previsto, bisogna considerare il possesso di uno dei requisiti per il green certificate. Per tutte le attività, inoltre, resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, nonché conformi alle prescrizioni del medico competente. E' quanto si legge nel testo, rivisto dal Comitato tecnico-scientifico, contenente le Linee guida delle Regioni sulla riapertura delle attività economiche e ricreative. Per il Cts è, poi, obbligatorio "il numero massimo di presenze contemporanee (all'aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza, uscita". E', inoltre, obbligatorio l'uso di prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. La partecipazione a cerimonie verrà concessa "solo a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti per il green certificate". Al ristorante e al bar, "i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare". In spiagge e stabilimenti balneari dovrà essere definito "il numero massimo di presenze contemporanee (all'aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita, accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni". (segue) (Rin)