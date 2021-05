© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Questore, Antonio De Poli, rivolge le sue "congratulazioni alla senatrice Paola Binetti e al senatore Salvatore Margiotta, eletti oggi segretari d'Aula, a palazzo Madama. Sono convinto che l'autorevolezza, il senso delle istituzioni e l'equilibrio che li contraddistingue - continua in una nota il parlamentare - contribuiranno in maniera positiva al funzionamento della nostra istituzione". (Com)