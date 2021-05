Alitalia: fonti, raggiunto accordo su flotta dimezzata e tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una flotta dimezzata rispetto a quella attuale, un taglio significativo del personale con nuovi contratti e la partecipazione di Ita a bandi su marchio, handling e manutenzione. Sono questi, a quanto si apprende da fonti a Bruxelles, alcuni dei punti dell'accordo raggiunto tra governo italiano e Commissione europea sul fascicolo Alitalia. L'intesa raggiunta prevede il trasferimento diretto a Ita della parte relativa all'aviazione, ma con meno della metà dell'attuale flotta. Inoltre, anche il personale subirà un significativo taglio e avrà nuovi contratti. Ita potrà partecipare ai bandi su marchio, handling e manutenzione che dovranno essere concorrenziali, trasparenti e aperti, per cui il fatto che Ita potrà parteciparvi non è garanzia di vittoria. Al contrario, non può essere trasferita la base clienti del programma fedeltà. Per quanto riguarda le tempistiche, le fonti spiegano che questa partita si gioca più su campo italiano che europeo. Sta infatti all'Italia presentare un tabella di marcia per far partire la nuova compagnia che deve completare dei passaggi che non dipendono dalla Commissione. Che vanno dalle richieste per le licenze da parte di Ita ai bandi per il trasferimento degli asset. Le fonti spiegano che la Commissione europea porterà avanti le sue valutazioni e che se l'Italia presenterà i nuovi dati e compirà i vari passaggi celermente, la decisione arriverà in tempi utili da far partire Ita appena sarà pronta. (Beb)