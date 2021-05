Alitalia: Gualtieri (Pd), accordo con Ue mi dà ragione, rilancio compagnia fondamentale per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso esamineremo nel dettaglio l'accordo sulla discontinuità per valutarne l'impatto in termini di piano industriale e occupazionale, ma devo dire che sono molto soddisfatto". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri a margine dell'inaugurazione del circolo dei Giovani democratici nel quartiere San Lorenzo a Roma. "È una scelta giusta che ho preso insieme ai colleghi di governo, è stato fatto un investimento importante e ci sono state critiche anche da alcuni che oggi sono candidati al Comune su questa linea su cui il governo Draghi è giustamente andato avanti. Rilanciare la compagnia - conclude - è fondamentale e quella di oggi è una buona notizia per l'italia e per Roma". (Rer)