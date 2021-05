Kosovo-Serbia: premier Kurti pronto a citare in giudizio Belgrado per genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha fatto sapere che vuole citare in giudizio per genocidio la Serbia davanti a un tribunale internazionale. Le parole di Kurti giungono due anni dopo che l'ex presidente del Parlamento del Kosovo, Kadri Veseli, fece una minaccia simile. L'ufficio stampa di Kurti ha negato che la sua idea abbia qualcosa a che fare con quella di Veseli, insistendo tuttavia sul fatto che si basi su un obbligo derivanto dalla risoluzione adottata dall'Assemblea del Kosovo a giugno del 2019. "La causa per genocidio contro la Serbia avrebbe dovuto essere presentata nel 2008, quando il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza. Dato che ciò non è stato fatto, siamo obbligati a farlo", ha detto l'ufficio di Kurti a “Balkan Investigative Reporting Network”. "Il governo del Kosovo ha l'obbligo nei confronti dei suoi cittadini, le cui ferite rimangono aperte, di impostare una causa per genocidio", ha aggiunto il premier. Nel mese di giugno del 2019, i parlamentari kosovari hanno approvato una bozza di risoluzione che chiedeva giustizia per un totale di 186 massacri commessi dalle truppe dell'esercito jugoslavo e dalla polizia e dalle forze paramilitari serbe durante la guerra in Kosovo. La risoluzione, inoltre, chiede l’istituzione di un nuovo tribunale per processare crimini contro l'umanità e genocidio contro l'etnia albanese durante la guerra del 1998-99. (Alt)