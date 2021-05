Kosovo-Serbia: leader Aak Haradinaj, Usa nominino un inviato speciale per il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero partecipare al dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue con un proprio rappresentante speciale. E' quanto richiesto dal leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj, durante un incontro avuto ieri sera con il primo ministro kosovaro Albin Kurti. Haradinaj è stato il primo esponente di un partito dell'opposizione ad incontrare Kurti dopo la sua richiesta di confronto sui temi politici principali per il futuro del Paese: oggi sarà il turno del leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lumir Abdixhiku, mentre il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj intende boicottare tale iniziativa del premier."Quello che stiamo vedendo è che gli Stati Uniti d'America non sono parte del dialogo. Pensiamo che questa non sia una buona situazione per il Kosovo, in quanto ciò sbilancia gli interessi del Kosovo nel dialogo", ha affermato Haradinaj. L'iniziativa di Kurti per un confronto con l'opposizione avviene in vista di un possibile incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, atteso nel corso del mese di giugno a Bruxelles. (segue) (Alt)