Vaccino: Aifa pubblica studio su complicanze tromboemboliche post-vaccinazione con AstraZeneca e J&J

- A seguito della segnalazione, in soggetti sottoposti a vaccinazione anti-Sars-Cov-2 con i vaccini a vettore virale Vaxzevria (ChAdOx1 nCov-19 della ditta Astra Zeneca) e Janssen (Ad.26.Cov2.S della ditta Johnson & Johnson), di eventi trombotici in sedi atipiche (trombosi dei seni venosi cerebrali e/o del distretto splancnico), associati a piastrinopenia e con decorsi clinici di particolare gravità, l'Aifa ha nominato un Gruppo di esperti in patologie della coagulazione (gruppo di Lavoro Emostasi e Trombosi) a supporto della Commissione tecnico scientifica (Cts). Il mandato del gruppo - riferisce una nota di Aifa - era quello di approfondire la plausibilità biologica degli eventi, identificare le eventuali strategie di minimizzazione del rischio e indicare le modalità più corrette per la gestione clinica di questi eventi rarissimi. (segue) (Com)