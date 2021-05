Itlaia-Regno Unito: sottosegretario Della Vedova a Londra dal 27 al 29 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, da domani giovedì 27 maggio e fino a sabato 29 maggio sarà in missione a Londra per una serie di incontri con i rappresentanti istituzionali e politici del Regno Unito, nonché con la comunità italiana a Londra. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel pomeriggio di giovedì 27 maggio, il sottosegretario Della Vedova è atteso presso l’Home Office dove avrà un colloquio con Kevin Foster, Minister for Future Borders and Immigration; al termine, si recherà presso il Foreign, Commonwealth and Development Office per incontrare Lord Ahmad Of Wimbledon, Minister for South Asia and The Commonwealth e, a seguire, con Wendy Morton, Minister for European Neighbourhood and the Americas. Al centro dei colloqui di questa prima giornata, tra le altre cose, anche le detenzioni dei cittadini comunitari sprovvisti di regolare visto avvenute nelle scorse settimane. (segue) (Com)