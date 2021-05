Itlaia-Regno Unito: sottosegretario Della Vedova a Londra dal 27 al 29 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di venerdì 28 maggio, Della Vedova avrà un briefing con gli esponenti della comunità d’affari e del mondo della cultura italiana nel Regno Unito, per poi recarsi in Parlamento dove vedrà Lisa Nandy, Shadow Foreign Secretay del Labour Party; al termine, è previsto un incontro con il console generale a Londra, Marco Villani, con il Console Generale a Edimburgo, Fabio Monaco e con il console generale a Manchester, Matteo Corradini. Dopo il pranzo con rappresentanti della collettività italiana e della promozione della lingua e cultura Italiane, Della Vedova effettuerà una visita negli uffici del Consolato Generale. Nell’occasione, incontrerà un gruppo di giovani professionisti italiani nel Regno Unito, e alle ore 17.15 (ora locale), presso l’ambasciata d’Italia farà un punto con la stampa italiana nel Regno Unito. La missione si concluderà con una cena con i rappresentati del “Sistema Italia” nel Regno Unito. (Com)